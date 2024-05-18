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Garanti̇ BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ:  TL’ye güven arttı 20 milyar dolar geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Garanti̇ BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ:  TL’ye güven arttı 20 milyar dolar geldi
Garanti Bbva, Tüketim, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcının Türk varlıklara ilgisinin seçimden sonra artmaya başladığını anlatan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Seçim sonrası 20 milyar doları bulan bir giriş oldu. Bireylerin yatırım tercihlerinde de artan oranda TL’leşme gözlemliyoruz” dedi.

ÖNDER ÇELİK ADANA  Garanti BBVA’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) uyum sürecinde Türkiye’deki yatırımların önünü açmak ve ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ buluşmalarının son durağı Adana oldu. İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Bursa’da da düzenlenen buluşmalarda şirketlerin önde gelen temsilcilerine AYM ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’yla ilgili bilgiler veriliyor. Etkinlikte ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Ekonomi politikalarındaki normalleşmeyle, öngörülebilirliğin arttığı bir zemin oluştu. Öngörülebilirlik arttıkça mevcut politikalar da tüm paydaşlarca giderek daha fazla kabul görüyor. Bu yılın pek çok göstergede dengelenme gördüğümüz bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi. 

DAHA AZ TÜKETMEMİZ LAZIM

Geçtiğimiz yıl, normal krediler yüzde 50 artarken, kredi kartı harcamalarının bunun üç katı arttığını anlatan Baştuğ “Çünkü kredi kartı faizleri düşük kaldı, herkes oraya çılgınca bastırdı. Bu yıl bu trend biraz azalarak devam ediyor. Bizim ülke olarak tüketimle alakalı sakinleşmemiz, daha az tüketmemiz lazım. Ve büyümeyi başka kaynaklardan sağlamamız gerekiyor” diye konuştu. İki önemli konuya değinmek istediğini ifade eden Baştuğ, şu değerlendirmeyi yaptı: Birincisi, en önemli konumuz enflasyon. Bu konuda kararlı bir mücadele var ve ev ödevlerimiz var. Yılın ikinci yarısında baz etkisinin de katkısıyla düşüş trendi başlayacak. Ancak, enflasyon sarmalından kalıcı olarak çıkmamız için, önümüzdeki yıl da aynı kararlılığın sürmesi ve yapısal reformlarla programın desteklenmesi kritik önemde olacak. İkincisi, son dönemde programa ve dolayısıyla Türk lirasına artan güvenin altını çizmek isterim. Yabancı yatırımcının Türk varlıklara ilgisi özellikle seçimden sonra artmaya başladı. Seçim sonrası 20 milyar doları bulan bir giriş oldu. Bireylerin yatırım tercihlerinde de artan oranda TL’leşme gözlemliyoruz. Bütün bu gelişmeler, piyasa ile barışık adımlar atılması, ekonomik programın tüm paydaşlarca desteklenmesi, uluslararası ve yerli yatırımcının güveninin artması oldukça pozitif. İstikrarlı bir şekilde bu resmi devam ettirmeliyiz. Biz de bankacılık sektörü olarak, programın gerektirdiği tüm konularda ekonomi yönetimiyle son derece açık bir iletişimle etkin bir koordinasyon hâlinde çalışıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KREDİDE 400 MİLYAR TL’LİK HEDEF

Recep Baştuğ, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın ticaretin kurallarını değiştirecek çok kritik bir başlık olduğunu belirterek “Sürecin finansal boyutu 1 Ocak 2026’da devreye girecek ve karbon kredisi alımına başlanacak. Daha uzun ömürlü, geri dönüştürülebilir, düşük karbon ayak izli üretim yapmamızın önemi artıyor. Belirlenen kriterlere uygun üretim yapmayan ihracatçı şirketler ne yazık ki rekabette geride kalacak. Şimdiden hazır olmamız gerekiyor” dedi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde Türkiye’deki şirketleri desteklemeyi ve sürdürülebilir yatırımların önünü açmayı önemsediklerini anlatan Baştuğ “Ana hissedarımız BBVA’nın 2018-2025 yılları arasında 300 milyar avroluk sürdürülebilir finansman sağlama hedefi var. Biz de bu hedefe 2025 yılına kadar en az 400 milyar TL tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar bunun yaklaşık yarısını gerçekleştirdik” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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