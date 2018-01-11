Eyüp Devlet Hastanesi Eyüp ilçesi Silahtarağa Mahallesi 732 ada 1  parselde 9 bin 672 metrekare yüz ölçümüne sahip ve mülkiyeti İBB'ye bağlı  İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi'ne ait arazi, 2017 yılının Haziran ayında  yapılan imar planıyla "ticaret+konut ve rekreasyon alanına" alındı. Plan değişikliğiyle bölgede 4 kat olan yükseklik sınırının, İBB için  10 kata çıkarılması tartışmalara yol açtı. Aradan geçen süre içinde Eyüpsultan  Belediyesi, İBB'nin yaptığı plan değişikliği ile verilen 10 kat yükseklik  değerinin Haliç siluetini bozucu nitelik taşıdığına vurgu yaparak, "Ayrıca söz  konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun  verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir." görüşünü savundu.

İtirazı değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eyüpsultan  Belediyesi'nin itirazı doğrultusunda Haliç siluetine ilişkin düzenleme yapılması  gerektiğinden, 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirdi. CHP grubu yüksekliğin  düşürülmesini uygun bulmakla birlikte fonksiyon değişikliği ve yoğunluk artışı  ile ilgili plan kararlar değişmediği iddiasıyla karara "hayır" oyu verdi. İBB Meclis oturumundaki oylama sırasında da kat yüksekliği  düşürülürken emsalin düşürülmemesi nedeniyle tartışma yaşandı. CHP'li Meclis  Üyesi Hüseyin Sağ, plan değişikliğinin sebebinin imar artışının aşılmış  olmasından kaynaklandığını söyledi.

"Normalde orada 4 kat bir yükseklik var" diyen Sağ, "İmar A.Ş'ye  geçtikten sonra İBB plan değişikliği yapıyor ve emsal artışını yapıyor. Emsal  artışı, 1.5'tan 2’ye çıkartılıyor ve inşaat yoğunluğu artıyor. Daha sonra  Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazı üzerine buradan kat yüksekliğini 10'dan 6'ya  düşürüyor." diye konuştu.Haliç silueti için, 10 kattan 6 kata düşürülmesinin önceki plana göre  daha iyi ve olumlu olduğunu vurgulayan Sağ, "8-9 olumsuz görüşe rağmen plan  değişikliğinde ısrar doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere cevap veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi  Diler de önceki planda 10 katın öngörüldüğünü belirterek, "Bloklar halinde biri 3  kat, biri 5 kat olabilirdi. Sur duvarı gibi 10 kat yapılacak diye düşünmek doğru  değil. Grup Başkanvekili ile istişare ederek 6 kata düşürdük." görüşünü dile  getirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın ise "10 kat mimarlar  daha iyi çalışsın diye verilen haktı. Yanlış anlaşılmalara neden olduğu için  tadil ediyoruz." dedi.Yapılan tartışmaların ardından yeni imar planı, CHP'li meclis  üyelerinin ret oyuna karşı oy çokluğuyla Meclis'ten geçti. Yeni düzenlemeyle İBB şirketi için özel olarak getirilen 10 kat  sınırı, 6 kata düşürülerek, Haliç silueti korunmuş oldu.