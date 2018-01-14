Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 üniteden oluşan, her bir ünitesi 200 megavat olmak üzere toplam bin 200 megavat kurulu güce sahip Ilısu Barajı ve HES inşaatı santral binasında son üniteye ait 40 ton ağırlığa sahip 4,2 metre çapındaki çark, başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu işlemle 6. ünite de enerji üretimi için hazır hâle getirildi. Projenin su alma yapısı beton imalatında yüzde 87 fiziki gerçekleşme sağlanırken, eşik yapısında kapak montaj işlerine başlandı ve dolusavak ünitesinde yüzde 98’lik fiziki gerçekleşme sağlandı. Ünite 1 ile ünite 5 arasındaki jeneratör imalatları da tamamlanırken, elektromekanik işlere devam ediliyor.



REFAH YÜKSELECEK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile, yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek. Ilısu Barajı, aynı zamanda Cizre Barajı’nın da yapımına imkân sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında, 1 milyon 200 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin yüz akı projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES inşaatının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Eroğlu “GAP’ın en önemli iki ayağından birini oluşturan bu proje, ülkemizin vizyon projesidir. Ilısu Barajı, gerek enerji gerekse de sulama alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile bölge insanımızın refah düzeyini yükseltecek. Ayrıca bölgedeki istihdam konusuna da büyük bir destek sağlayacak” dedi.

TASARRUF YÜZDE 60 ARTACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) ne olursa olsun artık bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Fakıbaba, kuraklığa karşı tedbirler alacaklarının altını çizerek, şunları söyledi: Hükûmetimizin hedefi GAP’ı bitirmektir. İnşallah bunun için çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle suyu iyi kullanacağız. Atatürk Barajı biteli 25 yıl olmuş, bu zamandan beri sulamayı tam olarak başaramamışız. Bu bir özeleştiridir ve doğrudur. Öte yandan suyu hiç iyi kullanamamışız, hep israf etmişiz, vahşi sulama yapmışız. Biz çiftçiyi eğitimle buluşturamamışız. Göreve geldiğimde ‘Vahşi sulamaya son’ dedim. Damlama veya yağmurlama sistemleriyle yapılan sulamalarda tasarruf, yüzde 60’lara varıyor. Eğer bizim yüzde 60 su tasarrufumuz olsaydı, GAP’ı tam bitirmiş olsaydık, şimdi kuraklıkla ilgili sorularla karşılaşmazdık. Nereden bakarsanız bakın, GAP’ın tümüne 10 milyar lira harcadığınızda, hemen hemen bu parayı 2 yılda tamamen almış olacaksınız.

KÖYDES'LE 450 İLÇEYE 900 MİLYON TL

İçişleri Bakanlığınca, 2017’de Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ile, 51 ilde 450 ilçeye 900 milyon lira ödenek gönderildi. Bu ödenekle 5 bin 31 kilometre asfalt, 297 kilometre beton yol yapılırken, bin 180 kilometre yol onarıldı. Köy ve mezralarda yaşayan 1 milyon 77 bin kişiye yol hizmeti verildi. Bin 810 köy ve mezrada içme suyu kaynakları da artırıldı. Bu yerleşim birimlerinde yaşayan 381 bin 870 aile, yeterli içme suyu imkanına kavuşturuldu.