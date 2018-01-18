Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlete 30 yılın üzerinde hizmet etmesine rağmen ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış emekliler için doğan ek ikramiye fırsatında son 10 gün. Karar, 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararla yürürlüğe girmiş ve 7 Ocak 2015’ten önce emekli olanları kapsamına almıştı. Toplam 450 bin emekliyi ilgilendiren ikramiye fırsatı için şimdiye kadar yaklaşık 350 bin emekli başvurdu. Yetkililer, yaklaşık 100 bin kişinin 29 Ocak 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmasını, aksi halde hakların yanacağını ifade ediyor. Son gün olarak belirlenen 27 Ocak tarihi hafta sonuna geldiğinden yeni tarih 29 Ocak olarak belirlenmişti.

Uygulamada ikramiye miktarı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam ve görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Emeklinin alacağı yıllık ikramiye farkı 50 liranın, toplam fark ikramiyesi tutarı da 100 liranın altında olamıyor. Başvuran memura verilecek ikramiye farkının 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı müracaat tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Fark bu tutarın üzerinde ise, takip eden yılın aynı ayı içerisinde kanuni faiziyle birlikte ödenecek. 6770 sayılı Kanuna göre hak sahiplerinin, kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 27 Ocak 207 tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurması gerekiyordu.

MİRASÇILAR, DUL VE YETİMLER

Hizmeti 30 yıldan fazla olan memur emeklisi vefat etmişse, hak sahibi olan dul ve yetim maaşı alanlar da başvuru yaparak ikramiye farklarını alabilecekler. Diğer yandan, 30 yılın üzerinde çalışması olmasına rağmen 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi almış kişiler eğer hayatlarını kaybetmişlerse geride kalan mirasçıları da başvuru yaparak ikramiye farklarını alabilecekler.

ÜCRETLERİ ARTACAK

Yapılan düzenlemeyle 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçirilen yaklaşık 26 bin çalışan, kurumlarındaki pozisyonlarının belirleneceği Bakanlar Kurulu kararını bekliyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile kamuda 4/C statüsünde çalışanların 4/B statüsüne geçirildiğini hatırlattı. 2 Ocak İtibarıyla uygulamaya giren düzenlemenin TÜİK ve Yüksek Seçim Kurulundaki 26 bin kişiyi ilgilendirdiğini hatırlatan Tonbul “4/C’den 4/B’ye geçen çalışanlar için KHK kadar 3 ay içinde yayımlanması gereken Bakanlar Kurulu Kararı da çok önemli. Çünkü arkadaşlarımızın iş yerindeki pozisyonu buna göre belirlenecek ve karara kadar eski maaşlarını almaya devam edecek.” diye konuştu.

BAŞVURU ŞART, OTOMATİK ÖDEME YOK

İkramiye farklarının ödenmesi için mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuru yapılması gerekiyor. SGK, başvuru yapmadığı halde kişileri tespit edip ödeme yapmıyor. Dolayısıyla, bu durumda olan kişiler veya bu kişilerin yakınları ile mirasçılarının mutlaka SGK’ya başvuru yapması gerekiyor. Yalnızca daha önce ikramiye farkı için dava açmış ve davası sonuçlanmamış kişilerin başvurusu gerekmiyor.

İkramiye farkı alanların başvurularının Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na iletilmesi gerekiyor. Posta yoluyla başvuru yapacak kişilerin evraklarını takip edebilmek için iadeli taahhütlü posta yöntemini kullanması tavsiye ediliyor.

KİME NE FARK EDER?

Ödemeler hizmet, unvan, derece, kıdem gibi şartlara göre yapılıyor. Örnek olarak, 1994 yılı mart ayında emekli olan, 37 yıl 9 aylık hizmeti bulunan bir şube müdürüne, tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70,77 TL (10,11 x 7) olmakla birlikte, her yılına ödenecek ikramiye 50 TL’den az olmayacağından emekliye ödenecek ikramiye tutarı 350 TL. 2006 yılı Eylül ayında emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emekliye ödenecek emekli ikramiyesi ise 7.317,17 TL (1.045,31 x 7) tutarında olacak. Üst sınır olan 7 bin 500 lira üzerindeki tutarlar, ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle mart ayı içinde ödenecek. Hak sahipleri, www.turkiye.gov.tr adresinden de bilgi edinebilecek.