Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelişinin ilk yılında güvenlik ve diplomasi alanında yaşanan gerilimlere rağmen Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi, 2017’nin 11 ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 18,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, Trump’ın başkanlık görevini devraldığı 2017’de artarak devam etti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin ABD’ye ihracatı, 2017’nin 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artışla 7,9 milyar dolar oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat ise aynı dönemde yüzde 7,2 artarak 10,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kasım 2017 itibarıyla ulaşılan dış ticaret hacmi, 2016’nın tamamındaki 17,5 milyar dolarlık tutarı geride bıraktı. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı, 2016’da 6,6 milyar dolar olurken bu ülkeden ithalat 10,9 seviyesinde gerçekleşmişti.