Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

31 Ocak’ta, bölgede yer alacak potansiyel yatırımcılara yönelik önemli bir tanıtım yapılacak. Böylece bölgede yer alacak yatırımcılar belirlenecek. Bunların ihtiyaçlarına göre imar ve parselleme planları başlatılacak. Ardından altyapı hazır hâle getirilecek ve bu bölgeler yatırımcılara tahsis edilecek. Bölge için belirlenen sektörler arasında; elektrikli teçhizat, makine ve ekipmanı, otomobil, treyler, vagon ve lokomotif imalatı bulunuyor. Ayrıca ilaç, bilgisayar teknolojileri ve uçak, helikopter üretimi gibi sektörlerin de bölgede bulunacağı belirtiliyor. Proje, Türkiye’nin 5 endüstri bölgesinden biri olarak biliniyor. Söz konusu projeyle 12 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, projeyle ilgili “Buradan 40-50 milyar liralık bir ciro elde edilecek” açıklamasında bulunmuştu.