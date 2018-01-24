Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılı “Peşin Peşin Otur, Taksit Taksit Öde” kampanyasıyla karşılayan proje 28 katlı residence ve 5 yıldızlı otel kulesi ile 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşuyor. Sahip olduğu bu donanımıyla da yatırımcılara konforla donatılmış bir hayat vadediyor. Proje, büyüklükleri 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 seçeneklere sahip 306 daireden oluşuyor. İstanbul’un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı’na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor.