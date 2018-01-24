Yeni yılı “Peşin Peşin Otur, Taksit Taksit Öde” kampanyasıyla karşılayan proje 28 katlı residence ve 5 yıldızlı otel kulesi ile 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşuyor. Sahip olduğu bu donanımıyla da yatırımcılara konforla donatılmış bir hayat vadediyor. Proje, büyüklükleri 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 seçeneklere sahip 306 daireden oluşuyor. İstanbul’un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı’na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor.
NG Residence’ta hayat başlıyor
24.01.2018 - 02:39 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basın Express’te yükselen NG Residence projesinde yatırımcılar bu sene dairelerine kavuşuyor.
Etiketler : ng residance,
538729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538729.aspx
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