Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin terör koridorunu bertaraf etmek için başlattığı harekata rağmen piyasaların sakin olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonominin de olumsuz etkilenmeyeceğini ifade etti. Harekatın olumsuz etki getirmek bir yana, olumlu sonuçları ortaya çıktığında, 2018 yılında ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönte etkileyeceğini ifade eden Bakan Ağbal, “Çünkü Zaman zaman Suriye’deki istikrarsızlıklar ve jeopolitik gerginlikler, ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz yönde etkileyebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin, ordumuzun kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması ve herkesin beklediği şekilde bu operasyonun başarıyla sonuçlanacak olması, ekonomiyle ilgili bu kanaldan gelecek riskleri de ortadan kaldırıyor. Ülkemiz 2018’e iyi başladı, güçlü bir momentum ortaya koydu. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rakamlarıyla güçlü büyüme ivmesi yakalandı. Türkiye 2010-2017 arasında yıllık ortalama yüzde 7’ye yakın büyüme performansı gösterdi. Bunu da oluşturulmaya çalışılan provokatif gelişmelere rağmen elde ettik. Bu yıl da güçlü büyüme bekliyoruz.” diye konuştu.



İSTİHDAMA YENİ DESTEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyecek yeni torba yasa tasarısı taslağı üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bundan sonra asgari ücret hiçbir şekilde yılbaşında açıklanmış olan tutarın altına inmeyecek. Bu konuda asgari ücretle çalışan kardeşlerimizi destekleyecek kalıcı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.” dedi. Ağbal, yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacıyla bir düzenleme hazırlığına başladıklarını ve bu süreçte diğer bakanlıkların da yasal düzenleme önerilerinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Kripto paraların Şu anda düşük işlem hacminde olsa dahi kontrol altına alınmaması halinde illegal trafiğinin bu tarafa kayma ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Ağbal, Merkez Bankası, Hazine, SPK ile Kalkınma ve Ekonomi bakanlıklarının çalışmalarının ardından en kısa sürede Ekonomik Koordinasyon Kuruluna getirilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

Otomotive destek müjdesi yakında

Ağbal, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin de düzenleme yapacaklarını aktararak, “Otomotiv sektörüne yönelik, yerli otomotiv sektöründe üretim maliyetlerini aşağı çekecek, ÖTV kaynaklı birtakım vergi yüklerini ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz olacak.” dedi. Ağbal “Otomotiv sektörü, aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Talebi olumlu değerlendirdik. Hükümetimize bunu getiriyoruz. Bu yolla sektörün üretim maliyetini aşağı çekmiş olacağız. Makine ve teçhizat harcamalarına yönelik kampanya başlatıyoruz. 2018 ve 2019’da makine ve teçhizat alırsanız KDV almayacağız” diye konuştu.