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Haberler > Ekonomi > SGK'da "emekli parasıyla saltanat" iddialarına DMM'den yalanlama
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SGK'da "emekli parasıyla saltanat" iddialarına DMM'den yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SGK&#039;da &quot;emekli parasıyla saltanat&quot; iddialarına DMM&#039;den yalanlama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Raci Kaya hakkında ortaya atılan, "Emekli parasıyla saltanat" iddialarına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi. DMM, söz konusu iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Raci Kaya hakkında ortaya atılan, "Emekli parasıyla saltanat" iddialarına cevap verdi.

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK Başkanı Raci Kaya’nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var” iddiası sonrası yapılan açıklamada "asılsız" iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK Başkanı Raci Kaya’nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı olarak atanan Dr. Raci Kaya, daha öncesinde sürdürdüğü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam etmekte, ancak buradan herhangi bir ücret veya kar payı almamaktadır.

SGK Başkanı Kaya, G20 Zirvesi Şerpa görevi karşılığında da herhangi bir şekilde ücret almamaktadır. Maaş aldığı tek yer başkanı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumudur. 

Dr. Raci Kaya, haberde ifade edilen SGK Başkanlık makamına ait iki ayrı makam aracından sadece bir tanesini kullanmaktadır. Belirtilen diğer araç kurumun muhtelif işleri için kullanılmaktadır.

İddiaya konu diğer araç ise Kaya'nın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili iş ve toplantılar için kullanılmakta olup SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.⬇️"

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Büyük ölçüde yanlış
İddia Sahibi: Sözcü, Erdoğan Süzerİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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