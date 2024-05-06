Taklit ayakkabı 30 milyar dolar çalıyor

TASD Başkanı Berke İçten, taklit ayakkabının Türkiye’ye zararının 30 milyar lira olduğunu söylüyor. Türkiye’de yıllık 200 milyon çifte yakın taklit ayakkabı üretildiğini ifade eden İçten, bu konuda denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, taklit ayakkabıya yönelik denetimlerin artırılması talebinde bulundu.

Türkiye’de yıllık 200 milyon çifte yakın taklit ayakkabı üretildiğini belirten İçten, bunun sadece sektöre değil, ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğini, taklit ayakkabının Türkiye’ye yıllık maliyetinin 30 milyar lirayı bulduğunu söyledi. İçten “Bu sorunu, şubat ayında Afyonkarahisar’da Ticaret Bakanlığımız ile düzenlediğimiz çalıştayda bütün boyutlarıyla ele aldık. Ticaret Bakanlığımızın ‘soruna sıfır tolerans ilkesi ile yaklaşılacak’ mesajı vermesi bizi son derece memnun etti. Bakanlığımızın sıfır tolerans yaklaşımını sahada daha etkin bir şekilde görmek istiyoruz” dedi.

Yaşanan maliyet artışlarına değinen İçten, ayakkabının, rekabet gücü zayıflayan sektörlerden olduğunu belirterek “2022’de 378 milyon çift ayakkabı ihraç ederek ülkemize 1 milyar 310 milyon dolar döviz kazandırmıştık. 2023’te ise 299 milyon çift ihracat karşılığında 1 milyar 269 milyon dolar gelir elde edebildik.

İhracatımız geçen yıl adet olarak yüzde 21, değer bazında yüzde 3,2 geriledi. Aynı dönemde ithalatta ise olağanüstü bir artışla karşı karşıya kaldık. Son yıllarda 400-500 milyon dolar cari fazla veren sektör, 2023’ü 130 milyon dolar açıkla kapattı” diye konuştu.

İTHAL SPOR AYAKKABISINA TÜRKİYE’DE ÜRETİM ŞARTI GETİRİLMELİ

Türkiye’nin ayakkabıdaki bilgi birikimi ve tasarım gücünün 200 yıl öncesine dayandığını, doğru hamlelerle 2028’de sektörün 2 milyar dolarlık ihracata imza atmasının hayal olmadığını dile getiren İçten, sektörün rekabet gücünün artırılmasına yönelik önerilerini aktardı. İçten, şöyle konuştu: Türkiye’nin ithal ettiği ayakkabıların adet olarak yüzde 85’ini, değer olarak da yüzde 60’ını spor ayakkabıları oluşturuyor. Mevcut kapasitemizle bu ayakkabıların büyük bölümünü biz üretebiliriz. Dolayısıyla küresel ayakkabı markalarına Türkiye’ye ihraç ettikleri ürünün belli bir oranını, örneğin yüzde 30-40’ını ülkemizde üretme şartı getirilmeli.