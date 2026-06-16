Hakkari'de eşi dahil 4 kişiyi öldürüp intihara kalkışan uzman çavuş, katliamdan 2 gün sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Pazar günü sabah saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giden Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etmişti.

2. GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi dahil 4 kişiyi öldürüp intihara kalkışmıştı! Uzman çavuş da hayatını kaybetti

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Öte yandan dün olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılan cenazeler, daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Eşi tarafından öldürülen kadın ile aynı saldırıda hayatını kaybeden annesi ve iki kardeşi yan yana toprağa verilmişti.

Eşi dahil 4 kişiyi öldürüp intihara kalkışmıştı! Uzman çavuş da hayatını kaybetti

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