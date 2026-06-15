Hakkari'deki aile katliamında kahreden detay! Yan yana defnedildiler
Hakkari'de eşini ve 3 akrabasını silahla öldüren uzman çavuş Musa Gezer, intihara teşebbüs etmişti. Saldırgan tedavi altına alınırken katledilen aile yan yana defnedildi.
- Musa Gezer, eşi Huriye Gezer, kayınvalidesi Habibe, baldızı Deniz ve kayınbiraderi Gürkan Demir'i kayınpederinin evinde silahla ateş ederek öldürdü.
- Musa Gezer, aynı silahla intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralandı.
- Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi.
- Cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi ve iki kardeşi yan yana defnedildi.
- Uzman çavuş Musa Gezer ile eşi arasında anlaşmazlık olduğu ve bu nedenle eşinin babasının evine geldiği belirtildi.
İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kayınpederinin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı.
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4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede uzman çavuşun eşi Huriye Gezer, kayınvalidesi Habibe, baldızı Deniz ve kayınbiraderi Gürkan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı silahla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Musa Gezer, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılan cenazeler, daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşi tarafından öldürülen kadın ile aynı saldırıda hayatını kaybeden annesi ve iki kardeşi yan yana toprağa verildi.
Öte yandan uzman çavuş Musa Gezer ile eşi arasında anlaşmazlığın olduğu, bu nedenle eşinin babasının evine geldiği belirtildi.