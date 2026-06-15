Hakkari'de eşini ve 3 akrabasını silahla öldüren uzman çavuş Musa Gezer, intihara teşebbüs etmişti. Saldırgan tedavi altına alınırken katledilen aile yan yana defnedildi.

İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kayınpederinin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede uzman çavuşun eşi Huriye Gezer, kayınvalidesi Habibe, baldızı Deniz ve kayınbiraderi Gürkan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Musa Gezer, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.

Hakkarideki aile katliamında kahreden detay! Yan yana defnedildiler

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılan cenazeler, daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşi tarafından öldürülen kadın ile aynı saldırıda hayatını kaybeden annesi ve iki kardeşi yan yana toprağa verildi.

Hakkarideki aile katliamında kahreden detay! Yan yana defnedildiler

Öte yandan uzman çavuş Musa Gezer ile eşi arasında anlaşmazlığın olduğu, bu nedenle eşinin babasının evine geldiği belirtildi.

Hakkarideki aile katliamında kahreden detay! Yan yana defnedildiler

Haberle İlgili Daha Fazlası