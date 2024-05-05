İş Dünyası Düsseldorf’ta buluştu, iş fırsatları konuşuldu

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, Türk ve Alman iş insanlarını Düsseldorf’ta bir araya getirdi. Üçüncü ekonomi buluşmasını gerçekleştiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Almanya’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden iş insanlarını buluşturdu.

Kısa sürede büyük başarılara imza atan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Almanya özelinde çıkardığı ve buluşmalarını düzenlediği özel sayısıyla ününü yurt dışına taşımayı başardı. Almanya yolculuğuna 2022 yılında Köln ile başlayan dergi, ekonomi yayıncılığına da yeni bir soluk getirmiş oldu.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Temsilcisi Kemal Şahin

Yılda bir kez çıkan ve Almanya’daki iş dünyasının nabzını tutan derginin buluşması bu kez Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türkiye-Almanya Temsilcisi Kemal Şahin’in ev sahipliğinde bugün yapıldı.

Türkiye'de İş Dünyası, bu ay Almanya Özel Sayısı ile okuyucularının karşısına çıktı.

Söz konusu bulaşmada, Almanya’daki Türk yatırımcılar ile Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapmayı planlayan iş insanları ve bu konuda onlara yardımcı olan ticaret elçileri aynı çatı altında bir araya gelerek ortak akıl ürettiler.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da konuşmalarını gerçekleştirdi.



Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak

Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dünya Türk İş Konseyi Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, iş adamlarının birbirleriyle çalışarak yükseleceğine vurgu yaptı. Şahin, hem Türkiye'de hem de Almanya'daki ilişkileri artırmak gerektiğine dikkat çekti.



İhlas Medya Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı

Etkinlikte söz alan İhlas Medya Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı da şu ifadeleri kullandı:

"Etkinlikte bu sene 125 kişiyi bulduk. Sayı gelecek sene artacaktır. İnşallah bu programı çok farklı ülkelere de taşıyacağız. Yaklaşık 2 yıldır dijitale ciddi yatırımlar yapıyoruz. 'Bunu artık kendimiz yapalım' dedik ve Yıldız Teknopark’ta kendi şirketimizi kurduk. Yıl sonu itibariyle de bunu iç ve dış pazara satmayı planlıyoruz. Yapay zeka yazılımını kullanarak kendi web sitelerinizi tasarlayabileceksiniz. Ticaret, medya altyapısı olsun. Verimlilikle ilgili bir çalışma bu. Buna çok değer veriyoruz. Globalde pazarlayabilmek için bunu da Almanya’dan çıkarmayı istiyoruz.

'Türkiye Today' de başka bir projemiz. Bu proje Türkiye’nin doğru şekilde tanıtılmasını amaçlıyor. Bu projenin 'Culture' ve 'Insider' gibi iki ayağı var. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomi politikalarına uygun içerik üretebilecek bir platform.

İki tane değerli iş yapmaya çalışıyoruz. Bunlar büyüyecek bir projedir. 'Türkiye Today' markasını özellikle takip etmenizi rica ediyorum."

Programın sonunca bazı isimlere ödülleri takdim edildi.