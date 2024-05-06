Alüminyumda akıllı yatırım! Alcas Metal 30 milyon dolarlık yeni tesis kuracak

Pandemide tedarik zincirinin kırılmasıyla Çin’den mal tedarik etmekte zorlanan Avrupalı firmalar Türkiye’ye yönelirken, Alcas Metal yeni tesisle hem bu talebe cevap verecek hem de otomasyonla üretim yapacak.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Alüminyum profilde dünyadaki ilk 5 üretim merkezinden biri olan Türkiye’de bu alandaki yatırımlar hız kazandı. Özellikle pandemi döneminde Avrupalı üreticilerin Türkiye’ye yönelmesiyle artan talebi karşılamak için firmalar yatırımlarını artırmaya başladı. Türkiye’nin önde gelen alüminyum profil üreticilerinden Alcas Metal de Çorlu’da 30 milyon dolarlık yeni yatırımı için düğmeye bastı. 2025 yılında devreye girmesi planlanan tesis aynı zamanda akıllı bir fabrika olacak.

34 ÜLKEYE İHRACAT

Alcas Metal CEO’su Mehmet Yılmaz, 2004 yılında Çorlu Velimeşe’de 2.500 metrekarelik bir alanda başladıkları üretimde bugün toplam 36 bin metrekare kapalı alana ulaştıklarını belirterek “Yurt içinde üç, Almanya ve ABD’de de birer olmak üzere 5 şirketimiz bulunuyor. İkisi alüminyum profil ve cephe, biri de alüminyum döküm olmak üzere üç tesiste üretim yapıyoruz. İç pazardaki kısır çekişmelerle uğraşmak yerine ihracatı hedefleyip birçok ülkede aralıksız pazarlama faaliyeti gösterdik. Müşteri geri dönüşleri olumlu olunca, memnuniyet artınca, başarı da arkasından kendiliğinden geldi. Bugün üretimimizin yüzde 70’inden fazlasını 34 ülkeye ihraç ediyoruz. TİM’in açıkladığı 2022 Türkiye’nin İlk .000 İhracatçısı Listesinde firmamız 805. sırada yerini aldı. Firmamız ayrıca, 2022’de İSO İkinci 500 Büyük Firma Listesinde 370. sırada yer aldı” dedi.

HALKA AÇILACAK

Türkiye’nin alüminyum profil üretiminde dünyadaki 3-4 üretim merkezinden biri olduğunu dile getiren Yılmaz “Son çeyrek yüzyılda sürekli yatırımlarla beraber yetişmiş insan gücü, makine kapasitesi, teknolojik ve teknik birikim bakımından ülkemiz bir cazibe merkezine dönüştü. Uzak Doğu’da yaşanan lojistik sorunları sebebiyle çevre ülkelerin yanı sıra uzak coğrafyalardan artan bir talep söz konusu. Biz de bu dönemde yeni yatırımlarımızı devreye alacağız. Çorlu’da yaklaşık 30 milyon dolarlık yeni tesis için bina, otomasyon ve yeni makine yatırımı planlamaktayız. Fabrika akıllı bir fabrika olacak” diye konuştu. Tesisin hem istihdama hem de ciroya katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz “Bu projenin tamamlanmasıyla 2025 yılında istihdamda 100 kişilik bir artış olacak. Şu an tesislerimizde 400 çalışanı istihdam ediyoruz. 2023’ü 1,4 milyar lira ciroyla kapattık. Yeni yatırımla ciromuzu da artıracağız” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ayrıca halka arz için SPK’dan onay beklediklerini, buradan gelecek kaynağı yatırım için kullanacaklarını bildirdi.