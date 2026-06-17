İşçilik maliyeti sıfırlandı! Yevmiye 1.425 lira olunca, imece usulüne döndüler
Manisa'da üzüm üreticileri, günlük yevmiyelerin 1.425 liraya kadar çıkmasının ardından çözümü imece usulünde buldu. Yevmiye ücreti vermek yerine birbirlerinin tarlalarına giderek yardım eden üreticiler, işçilik maliyetlerini de kesmiş oldu.
- Üzüm üreticileri, birbirlerinin bağlarında sırayla çalışarak işçilik giderlerini azaltıyor.
- İmece usulü çalışma, hasat öncesi bağlarda yoğun şekilde devam ediyor.
- Kadın tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 1.425 lira, bu ücretin 125 lirası dayıbaşı tarafından alınıyor ve işçiler 1.300 lira kazanıyor.
- Üreticiler, imece kültürünün dayanışmayı güçlendirdiğini ve üretim maliyetleri karşısında destek sağladığını ifade ediyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık üzümün üreticileri, artan işçilik maliyetlerine karşı çözümü imece usulü çalışmakta buldu. Sarıgöl'de üzüm bağlarında kadınların öncülüğünde sürdürülen imece usulü çalışma, hasat öncesi bağlarda yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler, birbirlerinin bağlarında sırayla çalışarak işçilik giderlerini azaltırken, kaliteli sofralık üzüm üretimi için de büyük emek harcıyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, öğle sıcağı bastırmadan çalışmalarını tamamlayarak hem girdi maliyetlerini düşürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
"MALİYETLERİMİZİ DÜŞÜRÜYORUZ"
Üreticilerden Şefike Süke, en kaliteli sofralık üzümü yetiştirmek için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sabah erkenden bağa geliyoruz. Hava ısınmadan işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. İmece usulü sayesinde hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de girdi maliyetlerimizi düşürüyoruz. Sofralık üzümde en kaliteli ürünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
İŞÇİLERİN GÜNLÜK KAZANCI
Öte yandan ilçede kadın tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin 1.425 lira olduğu, bu ücretin 125 lirasının dayıbaşı tarafından alındığı, işçilerin ise günlük 1.300 lira kazanç elde ettiği öğrenildi.
Sarıgöllü üreticiler, imece kültürünün hem dayanışmayı güçlendirdiğini hem de artan üretim maliyetleri karşısında önemli bir destek sağladığını ifade etti.