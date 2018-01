Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin her yerinde, ulaşımdan bankacılık işlemlerine kadar birçok işlemi yapabilecek ‘Türkiye Kart’ tanıtım toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye’nin her geçen gün büyüdüğünü, ülkenin geleceğine güvenin arttığını ifade etti. Türkiye ekonomisinin yenilikçi çalışmaları, yerli ve milli projeleriyle hedefine kararlılıkla yürüdüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım “Ekonomi üzerinde dedikodu üretip buradan parsa toplamaya çalışanlar var. Trabzon Limanı’nın özelleştirmesi yapılmıştı, borsaya açıldı. O da bir özelleştirme. Artık çok ortaklı bir şirket hâline geliyor. Ne oldu? 7 kat talep geldi. İşte ekonomiye anlatan en güzel şey bu. Bir malınız var bir kişiye satacaksınız, 7 kişi ‘ben alayım’ diyor. Daha basitleştirerek söylüyorum. Bu, onun da ötesinde daha büyük bir şey. Bu da Türk ekonomisine güveni gösteriyor, Türkiye’nin geleceğine yatırımı gösteriyor.”



FELAKET SENARYOSU YAZDILAR

Yıldırım, Türkiye’nin son 15 yılda üç kat büyüdüğüne dikkati çekerek, onlarca yıldır üzerinde bulunan ölü toprağını atan Türkiye’nin her alanda gelişmesini, büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin felaket senaryosu yazanlara inat 2017’nin üçüncü çeyreğinde büyümede dünyanın açık ara önüne geçtiğinin altını çizen Yıldırım bunların geleceği okumak, sıkıntıları görmek, gerekli tedbirleri almakla mümkün olduğunu belirtti ve “Biz 2017’nin başında bütün tedbirlerimizi aldık, piyasanın ihtiyacı olan kararları gecikmeksizin aldık. Millet planını, projesini yaptı, yatırım ve büyüme planlarını yaptılar. Üretim durmadı, çalışma devam etti. Cumhurbaşkanımız önderliğinde Milli İstihdam Projesi Başlattık ve 1 milyon 400 bin civarında vatandaşımıza yeni iş bulduk.” ifadesini kullandı.

Tek kartla her yere her ödeme

Türkiye’nin bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren dev şirketleri güçlerini birleştirip tamamen yerli ve milli ‘Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. İBB/Belbim, Denizbank, PTT A.Ş., Turkcell, Türk Telekom ve Vakıf Katılım’ın işbirliği sayesinde vatandaşın para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçları tek bir platformdan kolaylıkla karşılanacak. Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nun imza töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, kartın faydalarının say say bitmeyeceğini, sistem sayesinde Türkiye’nin her yerinde toplu ulaşımda tek kartın yeteceğini söyledi. Yıldırım, sistemi “Tek kartla her yere her ödeme” şeklinde özetledi ve sistemle ekonomide kayıtlı sistemin güçleneceğini ifade etti. Söz konusu kart, temmuz ayında basılıp dağıtılmaya başlanacak.

Hem ulaşımda hem alışverişte

Belediye otobüsünden müzeye kadar Türkiye’nin her yerinde kullanılabilecek tek kart olan ‘Türkiye Kart’ temmuz ayında basılıp dağıtılmaya başlanacak. Hem kredi kartı, hem nakit işlemlerin yapılabileceği Türkiye Kart’a sahip olanlar, cep telefonu üzerinden başkasına para gönderebilecek. Kart sahipleri hangi şehre giderse gitsin kartını o şehirde ulaşım kartı olarak da kullanabilecek. Taksi, dolmuş gibi araçları işleten esnaf da sisteme girebilecek. Teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve şimdiden 3-4 ülkede kullanılan, ödül sahibi olan sistem, hemen hemen bütün alanlarda kullanılacak. İşte kartla ilgili merak e

¥ Banka hesabı olmayanlar için cep telefonundan para transferi yaptıracak.

¥ Her türlü ATM, POS ve e-ticarette kullanılacak.

¥ Türkiye’nin her yerinde takside, dolmuşta, otobüste geçecek.

¥ Müze ve millî park gibi birçok alanda kullanım hakkı sağlayacak.

¥ Ortak platforma sahip 6 şirketin ATM, şube ve benzeri noktalarından karta para yatırılacak.

¥ Vatandaşa ön ödemeli seçenek sunulacak.