Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlemeyle lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olarak meslekî unvanları dikkate alınmadan memur kadrosuna atanan gençlerin kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi sebeplerle yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda mesleki unvanları dışındaki kadrolarda istihdam edilenlerin aldıkları eğitimlere uygun kadrolara geçişleri gerçekleştirilecek. Söz konusu düzenlemeler daha önce kamuda istihdam edilen ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmamış kişileri de kapsayacak. Kanunî düzenlemenin çıkması durumunda bu durumdaki çalışanlar 5 yıl içerisinde başvuruda bulunarak, öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçebilecek. Düzenleme, kamuda bu durumda çalışanların özlük haklarında da önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek.