Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,90'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.031 puanlık artışla 113 bin 232 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 0,59 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
09.02.2018 - 13:24 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,90'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Etiketler : borsa,borsa istanbul,
542461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/542461.aspx
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