Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,90'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.031 puanlık artışla 113 bin 232 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 0,59 değer kaybetti.