Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanyaya katılmak için yalnızca “AŞK” yazıp 4566’ya SMS göndermek veya Axess Mobil’den “Hemen Katıl” butonuna tıklamak yeterli olacak. Wings müşterileri için ise iki farklı kampanya bulunuyor. Biri 150 TL üzeri restoran harcamalarına yüzde 14 indirim... Diğeri ise 150 TL üzeri giyim, elektronik, kozmetik, kuyum, optik, saat ve çiçek harcamalarının tutarı kadar Mil Puan... İlk kampanya için “SEVGİ”, ikinci kampanya için “MİL” yazıp 4566’ya göndererek veya Axess Mobil üzerinden katılabilirsiniz. Akbank kredi kart sahiplerini; Zen Pırlanta, Sephora, Swatch, Morhipo.com, Vestel, Tatilsepeti, Touristica, Pegasus ve Türk Havayolları’ndan yapılacak alışverişlerde de çeşitli fırsatlar bekliyor.