Restoranlarda servis ücreti tartışması! Yüzde 20'ye kadar çıkıyor... Uzmanlar anlattı: Bu yöntemi kullanarak paranızı geri alabilirsiniz
Ekonomi Haberleri / Ajanslar
Restoran ve kafelerde hesaplara servis ücretleri de eklenmeye başladı. Oranlar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişiyor. Bu uygulamaya destek çıkanlar da karşı olanlar da var. Uygulamanın yasal olmadığının altını çizen Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, ödenen ücretin geri alınması için yapılması gerekenleri anlattı.
Bazı kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar eleştirilirken şimdi de servis ücreti tartışması başladı. Bazı restoranlar hesabın içine ayrı bir kalem açıp servis ücreti eklemeye başladı.
'YASAYA AYKIRI HAKSIZ BİR İŞLEM'
Show Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı, "Bu yasaya aykırı haksız bir işlemdir. Özellikle lüks kafe ve restoranlarda yüzde 20'ye varan bir tutar ilave edilmekte" değerlendirmesini yaptı.
Uygulamaya ilişkin bir kişi, "Garsonlara giderse o para gönül rahatlığıyla vermek isterim. İşletme sahipleri kendilerine alacaksa hiç vermeyelim daha iyi" dedi.
BU YÖNTEMLE PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ
Uzmanlar, servis ücreti ödemek istemeyenler için itiraz yolunun açık olduğunu söylüyor. Mücahit Saraçlı, "İşletmenin adını, fiş numarasını bildirdiklerinde idari para cezalarını uygulayacaklardır. Ödemiş oldukları rakamı geri alma hakkına sahipler" dedi.