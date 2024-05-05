Restoranlarda servis ücreti tartışması! Yüzde 20'ye kadar çıkıyor... Uzmanlar anlattı: Bu yöntemi kullanarak paranızı geri alabilirsiniz

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Ajanslar 5 Mayıs 2024 09:26 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 09:26 - Güncelleme:

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Restoran ve kafelerde hesaplara servis ücretleri de eklenmeye başladı. Oranlar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişiyor. Bu uygulamaya destek çıkanlar da karşı olanlar da var. Uygulamanın yasal olmadığının altını çizen Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, ödenen ücretin geri alınması için yapılması gerekenleri anlattı.