Son 2 veri kaldı! İşte emekli ve memurlar için konuşulan zam oranı

Mayıs ayında enflasyonun pik yapabileceğini söyleyen ekonomist Muhammet Bayram, memur emeklilerinin, SSK ve BAĞKUR emeklilerinin temmuz zammına ilişkin tahminlerini paylaşıp "SSK ve Bağkur emeklilerinin hak etmiş olduğu enflasyon farkı yüzde 25 ise, memur emeklileri yüzde 20 zam alacak. Burada memur emeklilerinin lehine bir artışla maaş zamlarının yüzde 25’e tamamlanacağını düşünüyorum" dedi.

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gözler mayısa çevrildi. Temmuz ayında memur emeklisi, SKK ve Bağkur emeklisi için verilecek zam oranı da adım adım netleşmeye başladı.

Önceki dönemlerde memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zamları eşitlenmişti. Temmuz ayında maaş zamları yeniden eşitlenir mi, yoksa memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon üzerinden mi değerlendirilecek?

Milliyet'e konuşan yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:

ENFLASYONDA YÜZDE 75 PİK

TÜİK nisan ayı enflasyonrakamlarını açıkladı. Aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 3.18 oranında artış oldu, yıllık olarak da yüzde 70’e yakınsadı diyebiliriz. Mayıs ayında pik yapması beklenen bir enflasyon vardı. Enflasyonun yüzde 70 ile 75 arasında pik yapması bekleniyor.

Aylık enflasyon yüzde 3.18 ile bir miktar yüksek geldi. Piyasada ortalama beklenti ise 3.22 seviyesindeydi. Bu beklentinin altında geldi ancak enflasyonla mücadele için aylık enflasyonun yüzde 3’ün altına inmesi gerekmektedir. Yılın ikinci yarsından itibaren dezenflasyonist süreç başlayacak diyebiliriz.

4 aylık enflasyon ile beraber emeklilere enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak ortaya çıkmış oldu. Burada mayıs ve haziran aylarının enflasyon farkları yok. Mayıs ve haziranda da aylık yüzde 3’lük artışlar olursa tam olarak yüzde 25’lik enflasyon farkı doğacaktır.

İlgili Haberler 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

MEMUR EMEKLİLERİ İLE SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ZAMLARI FARKLI

Bu yüzden şu anda emeklilerimizin hak etmiş olduğu zam oranı yüzde 18.72’dir. Burada sadece SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkı alacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. O nedenle memur emeklilerinin, SSK ve Bağkur emeklilerine göre zamlarında 5 puanlık bir azalış söz konusu.

SSK ve Bağkur emeklilerinin hak etmiş olduğu enflasyon farkı yüzde 25 ise, memur emeklileri yüzde 20 zam alacak. Ancak önceki dönemlerde SSK, Bağkur emeklileri ile memur emeklilerine aynı oranda zam yapılmıştı.

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE ZAM BEKLENTİSİ NE?

Burada memur emeklilerinin lehine bir artışla maaş zamlarının yüzde 25’e tamamlanacağını düşünüyorum. Burada ekstra bir refah payı artışı da olacaktır. Ben 5 puanlık bir artışla birlikte hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağkur emeklilerine bir artış yapılacağını düşünüyorum.

İlgili Haberler 16 milyon emeklinin temmuz zammı sendromu!

MEMURLARA REFAH PAYI VERİLMEYECEK

Memurlara ise ekstra bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Çünkü 14-28 Mayıs seçimleri öncesi verilen bir söz vardı, bu tutuldu. Seyyanen zam artı oransal artış yapıldı. En düşük memur maaşı önce 22 bin TL seviyelerine geldi, son zamlarla birlikte bu 33 bin TL seviyesine yükseldi.

Bu da özel sektörde ücret dengesizliğine neden oldu. 10 yıl özel sektörde çalışan bir kişinin maaşı ile yeni memuriyete adım atmış bir kişinin maaşı aynı oldu. Memurlara seyyanen zam yapılmayarak ben bunun dengeleneceğini düşünüyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL seviyesinde. Asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesinde. Asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasında makas açıldı. Ara dönemde asgari ücretliye tekrar zam yapılmayacağı göz önünde bulundurulunca en düşük emekli maaşı artacaktır. Böylelikle en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında makas kapatılacaktır.

Ara dönemde 17 bin 2 TL olarak asgari ücret kalırsa ve en düşük emekli maaşı 15 bin TL seviyesine gelirse bu makas kapanmış olur. O yüzden ben en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinden 15 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.