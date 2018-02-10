Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

173 milyon dolar kontrat bedelli hat için gerekli boruların tamamı Borusan Mannesmann Gemlik tesislerinde üretilecek ve 2018 yılı içinde sevk edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, “Borusan Mannesmann Türkiye’deki üreticiler arasında Amerika’ya spiral kaynaklı hat borusu satışında tek kalifiye şirkettir. ABD’de son 3 yılda prestijli ve yüksek tonajlı hat borusu işlerinde olağanüstü bir performans gösterdik ve takdir edilen bir marka olduk. Dünyada ilk defa, ABD’ye 445 km ve Meksika’ya 120 km olmak üzere deniz aşırı bir ülkeden her biri 24.5 metre boyunda hat borusu ihracatını ve sevkiyatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Bu bakımdan, ABD ekonomisi için çok önemli olan ve hat güvenliği açısından uzmanlık ve güvenilirlik gerektiren böyle bir projeyi almış olmamız bizim için sürpriz değil. Yeni proje tonaj ve kontrat bedeli açısından şu ana kadar Borusan Mannesmann’ın aldığı en büyük proje. Çelik boruda Türkiye’nin uluslararası bir markası olarak bir kere daha ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.