Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik en fazla ihracatı Irak, Almanya, İsrail, İtalya ve Suudi Arabistan’a yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen “Irak bizim en önemli pazarımız hâline geldi. Libya’da da yaşanan karışıklıklar sonrası, bu ülkeye ihracatımızda ciddi artış oldu. Benzer bir durumu Suriye’de bekliyoruz. Geçiş kapısının kapanması sonrası lojistik imkânları orada daralmıştı. Bölgede güvenliğin sağlanmasıyla hem ihracatımızı artıracağız, hem de Suriye’ye yapılan 1 milyar dolarlık ihracatta ciddi bir artış yaşayacağız. Bugün 177 ülkeye ihracat yapıyoruz ve Türkiye’nin en fazla ülkeye ulaşan sektörüyüz” dedi.