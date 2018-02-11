Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcuların 11 milyon 214 bini, Ankara-Konya hattını kullandı. Ankara-Eskişehir hattı 15,1 milyon, Ankara-İstanbul hattı 8,3 milyon, Konya-Eskişehir-İstanbul hattı ise 2,3 milyon yolcu taşıdı. YHT ile seyahat edenler arasında yapılan ankete göre; yolcuların yüzde 25,6’sı hızlı treni akraba ziyareti için tercih ederken, yüzde 25,5’i diğer amaçlar, yüzde 14,6’sı tatil ve turizm, yüzde 11,9’u iş ziyareti, yüzde 9,9’u okula ulaşım, yüzde 8,5’i sağlık kurumuna ulaşım için kullandı. Bu arada yolcuların yüzde 3,7’sinin “işten eve evden işe ulaşım” için YHT hatlarını kullanması da dikkatlerden kaçmadı. YHT hizmetinden genel memnuniyeti de yüzde 97,4’e ulaştı.