Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Kanunu’na göre, 10 yıl hareketsiz hesaplar zaman aşımına uğruyor ve fona devrediliyor. 2007 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler; “tmsf.org.tr” ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, bankaların internet sitelerinden, Türkiye Bankalar Birliği (tbb.org.tr) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (tkbb.org.tr) sitelerinden, mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak. Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 15’ine kadar ilgili banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.