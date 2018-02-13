Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), binlerce emekli vatandaşın ucuz fiyatlara ev sahibi olması için projelerini geliştirmeye devam ediyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2015 yılında hükûmetin de aldığı bir kararla hemen hemen bütün projelerde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekliye sunduklarını söyledi. 2017 yılında 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlara verdiklerini anlatan Turan, bu yıl da 15 bin emekliyi ev sahibi yapmayı hedeflediklerini belirtti.



BURSA’YA BİN 100 KONUT

Bursa’da emekliler için bin 100 konut yaptıklarını paylaşan TOKİ Başkanı Turan “Sadece şu anda görülmesini de istiyorum. Bursa’da bin100 tane emekliler için konut yapıyoruz. Biz yaptık diye söylemiyorum çok da güzel oldu. Sadece bir projede emekli vatandaşlarımıza bin 100 konut verdik. Karabük’te sadece emekli vatandaşlarımıza binin üzerinde konut yapıyoruz. Dolayısıyla arazi üretebildiğimiz her yerde emekli vatandaşlarımız da konut sahibi yapıyoruz” diye konuştu.



HEDEF DÜŞÜK GELİR GRUBU

TOKİ’nin kuruluş gayesinin hiç ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan “Reklamlarda dönen yüksek gelir grubu TOKİ markalı projelerin amacı da düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızın, konut projelerinin finansmanını sağlamaktır. Arazi üretebildiğimiz ve talebin olduğu her yerde, bu talebe erişecek motivasyon içindeyiz. TOKİ 2023 hedefi 1 milyon konutken bunu 2015 yılında revize ettik, 1 milyon 200 bin konut hedefine çıkarttık. Bu hedefe matuf olarak son 2 yılda 60-65 bin konut üretimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

300-400 LİRA TAKSİTLE EV

Ergün Turan, vatandaşlara 300-400 lira taksitle Anadolu’da ev sahibi olabilecekleri çağırısında bulunarak “Vatandaşlardan ricam şu, bizi Anadolu’da da takip etsinler. Bugün bile internet sitesine girip TOKİ sayfasında Anadolu’nun birçok kasabasında 300-400 liradan taksitle eve taşındıktan sonra taksit ödemek kaydıyla dairelerimiz var. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için dost eli bir kuruluş olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SOSYAL ALANDA ÜRETİME DEVAM

Ergün Turan, sosyal konutun hâlâ büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. “TOKİ’de ‘satılmaz konut’ diye bir kavram yok” diyen Turan, şöyle devam etti: “İnşaat sektörünü değerlendirirken sosyal konut segmentinde yapacak daha çok işimiz var ve asla durmamalıyız. Hedefimiz küçültmek değil büyütmektir. Ekonomik model olarak belli segmentlerde belki konut arzında fazlalık olabilir; ama, inşaat sektörü alt sektörlerle beraber Türkiye ekonomisi için lokomotif sektörlerden bir tanesidir. İstihdam içinde çok önemli sektörlerden bir tanesi.”