Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Egeli ihracatçılar, 2017 yılında 170 ülkeye 4 milyar 24 milyon dolar değerinde gıda ve tarım ürünü gönderdi. Türkiye'nin gerçekleştirdiği 14 milyar 935 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 27'si Ege Bölgesi'nden yapıldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 935 milyon 618 bin dolarla tarım ürünleri ihracatında ilk sırada yer aldı. Onu, 928 milyon 556 bin dolarlık ihracatla Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve 784 milyon 194 bin dolarla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

- Gıda ihracatında ABD zirvede

Ege Bölgesi'nden tarım ürünleri en çok ABD'ye gönderildi. Bu ülkeye 419 milyon dolarlık gıda ihracatı kaydeden Egeli ihracatçılar, Almanya'ya 374 milyon dolar, Irak'a ise 286 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

- "Katma değerli ihracat önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, ihracat gelirini artırmak için gıdada Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Gıda ihracatında hedeflerimize ulaşmak için katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşmak istiyoruz. Gıda sektöründe yenilikçi fikirlerin sanayi ve ihracat sektörüyle buluşması amacıyla 'Gıda Ar-Ge Proje Pazarı' organizasyonunu 6 yılda 5 kez gerçekleştirdik. Gıda ürünlerinin tazeliğini koruyarak uzak pazarlara hızlı ulaşımını sağlamak için Turkish Cargo ile indirim anlaşması yaptık ve hayata geçirdik. Yakın gelecekte 1 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan da geçen yıl sektör olarak Ege'den gıda ürünleri ihracatında lider olduklarını belirterek, "2017 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz 936 milyon dolarlık ihracat rakamını 2018 yılında 1 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ise geçen yıl kayda değer ihracat artışı yaşadıklarını, bunu 2018'de de sürdürüp sektör olarak 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.