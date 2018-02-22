Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh el-Ahmet el-Cabir es-Sabah tarafından 9 Mayıs 2017 tarihinde atılan terminalin kontratta öngörülen 6 yıl yerine 4 yılda tamamlanarak devreye alınması planlanıyor. Yapılan bu anlaşma ile birlikte Limak bir Türk müteahhitlik firması olarak Türkiye dışında üstlendiği bir projede, uluslararası finans kuruluşlarıyla çalışarak önemli bir başarıyı da yakalamış oldu. Kuveyt’te yapılan imza töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir “Kuveyt’e geldiğimiz ilk günden bu yana son derece sıcak karşılandık ve kendimizi her zaman evimizde hissediyoruz. İmzaladığımız bu finansman paketinin toplam değeri 249,2 milyon Kuveyt dinarı, yani yaklaşık olarak 823 milyon dolar. Bu işlem sayesinde, Kuveyt’te yürüttüğümüz havalimanı terminal projesinin daha hızlı ilerleyebilmesinin de önü açılmış olacak” dedi.