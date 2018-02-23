Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılmasında, ihtiyaçların yerli imkân ve teknolojilerle üretilmesinde önemli payı olan KOBİ’ler için yeni bir finansman imkânı doğdu. Halkbank, Savunma Sanayii Destek Kredisi ile, yerli savunma sanayisini geliştirme ve güçlendirme faaliyetlerini destekleyecek. Bu kapsamda KOBİ’lere, yatırım ve işletme finansmanı için 7 yıla varan vade ve uygun şartlar sunulacak. Banka, Savunma Sanayii Destek Kredisi’nden faydalanan KOBİ’lere, Siber Risk Sigortası hediye ederken, belirli bankacılık işlemlerini 6 ay boyunca ücretsiz gerçekleştirme fırsatı da verecek. Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, yerli ve milli savunma sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları çok önemli bulduklarını belirterek, şunları kaydetti: Türk şirketlerinin projelerinde, alt tedarikçiler büyük oranda KOBİ’ler. Bu şirketlerin duyduğu finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı hedefliyoruz.