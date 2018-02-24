Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turgut

Mesa, Aslan Yapı ve Caba İnşaat ortaklığında Maltepe’de hayata geçirilen Mesa Cadde Projesi satışa çıktı. 253 bağımsız bölümün yer aldığı projede en düşük daire fiyatı 449 bin liradan başlıyor. 400 milyon lira yatırım tutarına sahip Mesa Cadde’deki konutların yüzde 10’u ön satış döneminde sahiplerini buldu. Ortalama metrekare fiyatı 7 bin 500 lira olarak açıklanan projenin 2 yılda yüzde 45-50 oranında prim yapması öngörülüyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan MESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, enflasyon oranının yüzde 12 olduğu bir ortamda, maliyet endeksinin ise yüzde 22 arttığını belirterek, “Biz bu durumu fiyatlarımıza yansıtmadık. Ancak önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarına zam yapılabilir. Şu anda fiyatlar uygun. Konut almanın tam zamanı” dedi.



UCUZ EV, MALİYETE BAĞLI

Piyasada bir kriz olduğunu düşünmediklerini, sıkıntının arsa fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklandığını ifade eden Boysanoğlu, “Kat karşılığı anlaşmalarda yüzde 10’u geçmeyen kârlar var. Arsa fiyatlarının yüksekliği sektörü zorladı. Bu işin devam etmesini istiyorsak arsa sahipleri taleplerini gözden geçirmeli. Arsa fiyatlarının yüzde 25-30’un altına düşmesi hâlinde dar gelirli için konut üretme şansımız olabilir. Bu yüzden satın alma yöntemiyle proje geliştirme yoluna gidiyoruz” diye konuştu. Boysanoğlu, Ürdün ve Cezayir’de taahhüt işi alarak cirolarını 2 milyar liranın üzerine çıkarmak istediklerini de kaydetti.



ANAHTAR TESLİM 2020’DE

Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Mesut Arslan da iki ay önce çalışmaların başladığı projede anahtar tesliminin Temmuz 2020’de olacağını söyledi. Arslan, Avrupa’da ‘Çoklu Konut Mimarisi’ kategorisinde büyük ödüle layık görülen Mesa Cadde’nin içeriğine ilişkin şu detayları aktardı: “6 ila 16 kat arası yükseklikteki 4 konut bloğu yer alıyor. Mesa Cadde, 1+1’den 4+1’e kadar uzanan tip ve 76 metrekare ile 229 metrekare arasında değişen faklı büyüklükte zengin daire çeşitliliği ile her ihtiyaca karşılık veriyor. 11 bin metrekareyi ticari alana ayırdık. İçerisinde 50-60 mağaza olacak.”



SEKTÖRDE CİRO %15 ERİDİ

Arslan, bankaların konut kredisinde marjlarını doldurduğunu dile getirerek, bu nedenle şirket bünyesinde finansman sağladıklarının altını çizdi. Mesut Arslan, inşaat sektörünün satış cirolarında ise yüzde 15 civarında düşüş gözlemlediklerine dikkat çekti.

ARAZİYİ BİR TELEFONLA BAĞLADI

CABA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen de Mesa Cadde’nin yükseldiği araziye dair anlaşmayı, Mert Boysanoğlu ile bir telefon görüşmesinde gerçekleştirdiklerini anlattı. Balyen “Mesa Cadde’de toprak sahibi olmanın da ayrıcalığını yaşıyoruz ve bu avantajı müşterilerimize sunuyoruz” dedi. Yurtdışındaki yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Balyen “Romanya, Bükreş ve Irak’ta iş aldık. Avrupa’nın birçok bölgesinde kat karşılığı anlaşma oranları yüzde 20-25 civarında. Biz de bu oranlarla iş bağladık” diye konuştu. İki Design Group Kurucu Ortağı Murat Kader ise Mesa Cadde’nin çağdaş kentleşmede örnek bir proje olduğunu vurguladı.