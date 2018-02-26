Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin ardından, KOBİ’leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu kapsamda Hazine olarak, KOBİ’ler için bankacılık sisteminde teminat kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Alacakların şirket bilançolarındaki payının ortalama olarak yüzde 30-40 düzeyinde olduğuna işaret eden Şimşek, bu sebeple tahsilat problemlerinde şirketlerin likiditesi ve kârlılığının olumsuz etkilendiğini belirtti. Şirket iflaslarının yaklaşık dörtte birinin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleştiğine dikkati çeken Mehmet Şimşek, dünya genelinde etkin bir alacak yönetim mekanizmasının kurulmasının önem kazandığını vurguladı. Başbakan Yardımcı Şimşek, kurulması düşünülen modelde, talep ayağını harekete geçirmek üzere teşvik edici düzenlemeler yapılacağını, bunun yanı sıra arz konusundaki pazar boşluklarının kapatılacağını dile getirdi.