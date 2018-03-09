Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar endeksi AMB kararı ve Trumpın gümrük vergilerini fiilen uygulamaya koyacak olan yasayı imzalamasıyla 90.00 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra, dolar haftanın son gününde yüzde 0.03 düşüşle 90.166 düzeyine geriledi.

Dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 düşüşle 3.82 - 3.83 lira aralığında başlarken, euro da yüzde 0.11 düşüşle 4.7072 lira düzeyine indi ve 4.70-4.71 bandından hareket etti.

Doların güçlenmesiyle, euro da dünkü 1.2411 dolar düzeyinden 1.2320 düzeyine geriledi.

BİST-100 Endeksi de yeni güne yüzde 0.31 yükselişle 116 bin 927 puandan başladı.