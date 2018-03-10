Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BTSO’nun başkanlık görevini 5 senedir yürüten Burkay, kentin güçlü potansiyeline inanan iş insanları olarak çıktıkları yolda hayal gibi görünen birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa’da örnek projelerle başlattıkları dönüşüm rüzgârının, tüm Türkiye’nin uygulama sahasına girdiğini ifade eden Burkay, özel sektörün gücüne güç katan hizmet odaklı bir modelle şimdi yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını bildirdi. Burkay, “Başarılarımızı sürdürülebilir kılmak adına yeni projelerle Bursa iş dünyamızın önünü açmayı sürdüreceğiz. Bursa büyürse Türkiye büyür” dedi.