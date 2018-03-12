Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüklerinden biri olacak İstanbul yeni havalimanına göç için düğmeye basıldı. İlk etabı 29 Ekim 2018 yılında hizmete açılacak mega projede operasyonel hazırlık ve havalimanı transferi (ORAT) alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı. İGA’dan yapılan açıklamaya göre, dünya tarihinde yapılacak en büyük havalimanı taşınması için izlenen ORAT sürecinde paydaşlarla birlikte havalimanı açılışı planlanıyor. Bu eğitimlerinin ilk etabında HAVAŞ ve Çelebi Yer Hizmetleri kuruluşlarının eğitimcileri ile yöneticileri, daha sonra ise TGS Yer Hizmetleri şirketi personeli eğitim sürecine alındı.



DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK

İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanının 45 kilometre uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacağına dikkati çekti. Bu açıdan çok eşsiz bir sürecin söz konusu olacağını vurgulayan Büyükkaytan “Biz de operasyonel hazırlık ve taşınma anlamına gelen ORAT süreciyle bu taşınma ve hazırlık sürecini en titiz şekilde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirmek için uğraş veriyoruz. HAVAŞ, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile başladığımız eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasının ardından deneme ve test süreçlerimizle devam edecek” dedi.

İGA Havalimanı İşletmesi bünyesinde görev yapan 12 uzman tarafından verilen sınıf eğitimleri haziran ayına kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılan eğitimler, şu an orada çalışan, fakat 29 Ekim itibarıyla İstanbul yeni havalimanında görev yapmaya başlayacak personelleri kapsıyor.