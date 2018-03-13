Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük hayatımızda en fazla yapılan işlemlerden biri de, konut alım satımı… Birçok kişi belli vadelerde ya kendisi, ya da tanıdıkları için tapu dairesinin yolunu tutuyor. Uzmanlar, tapu devrinde önemli detayların bulunduğunu, bunlara riayet edilmemesi hâlinde, özellikle konut alanların haksız vergi yüküyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Bazı müteahhitler yüksek vergi ödememek için, ekspertiz değerinin yüzde 50’sinden fazla krediye izin vermiyor. Böylece taşınmazın değerini, ilk satışta mümkün olduğu kadar düşük gösteriyor. Evi alan da, satmaya kalktığında gerçek rakamı beyan edince, ciddi bir vergi yüküyle karşılaşıyor. Yani düşük bedel gösterilerek taşınmazı alan kişi, 5 yıl içinde sattığında, yeni alan da daha yüksek oranda kredi çekip, tapuda gerçeğe yakın satış bedelini gösterdiğinde, çok yüksek bir tutarda gelir vergisi tahakkuk ediyor. Bu sebeple alım satımlarda, gerçekleşen işlemin değeri neyse, onun ibraz edilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

SON TARİH 26 MART

Türkiye genelinde 2017 yılında toplamda 2 milyon 557 bin 543 taşınmaz satış yolu ile el değiştirdi. Sadece ‘ikinci el’de 749 bin 616 taşınmaz satıldı. Hakan Özelmacıklı, “Tapu senedinde yazılı olan iktisap tarihi, 5 yıllık, vergiye tabi sürenin de başlangıcı olduğu için, mutlaka dikkate alınmalı. 2017 yılı için değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutar, 11 bin TL’dir. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edileceğinden, beyanname verilmesi gerekiyor. Vergi tarifesinde ise, gelire göre yüzde 15 ila yüzde 35 arasında vergi tahakkuk ediyor. Değer artış kazancının hesaplanması ve beyanname verilmesi için, internet vergi dairesinin hazır beyan sistemi kullanılabiliyor. Beyanname için son tarih 26 Mart” diye konuştu.