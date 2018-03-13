Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usulsüz günübirlik konut kiralamalarına karşı denetimler sıklaştı. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) geçen yıla ilişkin faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre; kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden fiillerin engellenmesi önem arz ediyor. Bu kapsamda GİB tarafından “Kısa Süreli Konut, Apart Kiralama ve Ev Pansiyonculuğu Denetim Rehberi” hazırlandı. 29 vergi dairesi başkanlığı ve günübirlik kiralamaların yoğun olduğu ilgili defterdarlıklar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine başlandı. Geçen yıl günübirlik konut kiralama nezdinde 10 bin 503 mükellef denetlendi. 2 bin 265 yeni mükellefiyet tesis edildi. Maliyenin bu alana yönelik kestiği ceza tutarı 12,4 milyon lira oldu.

Maliyenin yaptığı düzenlemeyle 1 Temmuz 2017’den itibaren geçerli olmak üzere, sahip oldukları konutları kısa süreliğine kiraya verenlere, yapacakları tahsilatları banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etme zorunluluğu getirilmişti. Bu kurala uymayanlar hakkında, kişi veya firmanın mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5’i kadar özel usulsüzlük cezası kesiliyor.