Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Barselona

İnşaat 4.0. Konu sadece internetin evlere girmesi, eşyalarla iletişim kurmak veya elinizdeki telefondan ev içini yönlendirmek değil. Daha çok görünmeyen kısımlarda veya dolaylı olarak yeni teknolojiler cüzdanımıza katkı verecek, güvenliğimizi sağlayacak. Türkiye’nin en büyük konut üreticilerinden Nef’in patronu Erden Timur ile konut yapımında teknolojinin yeni görevini konuştuk. Yeni süreçte, evi daha kullanışlı, daha konforlu kullanmanın yanında verimlilik ve güvenlik konularına açıklık getirdi. Üç yıldır Nef bünyesinde kurdukları AR-GE biriminde artan teknolojilerin konut üretimine olan etkisini araştırdıklarını söyleyen Timur, artık meyveleri toplama döneminin geldiğini söyledi ve yakın dönemde projelerine olan yansımaları şöyle özetledi:



3D PRINTER EVLER

Önümüzdeki aylarda AR-GE çalışmalarını tamamladığımız ve yakında başlatacağımız işlerden birisi 3D Printer ile ev yapmak. Hollandalı bir firmayla görüşmelerimiz sürüyor. İki ay kadar AR-GE süresi kaldı. İlk 3D Printer evi bu yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye başlayacağız. Bunun yanında kendimiz 3D Printer ile yapı elemanı oluşturacağız. Örneğin öğrenci yurtlarında tavanlarda uyguladığımız farklı tavan sistemleri var; onu üretmeye başlıyoruz. 3D Printer makinası evin yapılacağı yerde ilk yapıyı yapıyor bulunduğu yerde yapıyı üretiyoruz. Makine kendisi üretiyor el ile müdahale yok. Malzeme olarak 3D Printer’a ne malzeme koyuyorsanız ondan üretiliyor. Akışkan değil ama çok da sert bir malzeme olmaması gerekiyor. Konut cephesi ve zemini gibi birçok alanı üretebiliyoruz. Burada şu ana kadar çözülmemiş olan şey çok katlı olarak üretim yapmak. Aletlerin maliyeti ne üreteceğinize bağlı olarak değişken, 100-120 bin lira civarında. Evlerin banyolarını tuvaletlerini dışarıda fabrikada üretip gelip yerine takıyoruz. Bu dışarda fabrikasyon üretiliyor ama seramiği elle yapıştırılıyor. Bunu robotik kollarla üretme yönünde çalışmalarımız devam ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Diğer konumuz herkesin gündeminde olan yenilenebilir enerji. Bu konuda AR-GE çalışmaları yaptığımız yabancı şirketler var. Dış cepheye veya çatıya kurulacak güneş panelleri, konumuna göre rüzgar gülleri veya ev içinde oluşacak hareket enerjisi. Bunlarla ilgili çalışıyoruz ve bu sene uygulamaya geçeceğiz. İhtiyacın tamamını karşılaması çok zor. Cephe ve çatı çok dar olduğu için o kadarlık bir alanla sınırlısınız. Binanın ortak alan enerjisi ihtiyacının yüzde 20’sini karşılamayı hedefliyoruz. Bunların yanında home battery sistemleri var. Burada Tesla’nın Powerwall’u ve Mercedes’in home battery sistemlerinden söz ediyoruz. Asıl mantık enerjiyi en uygun olduğu zamanda biriktirip daha pahalı olduğu dönemde size kullandırması. Burada Tesla sistemini uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca Mercedes ile görüşmelerimizde de belli bir noktaya geldik.

Gayrimenkulden daha fazla kazandıracak bir ürün yok

Son 100 yılı onar yıllık zamanlara ayıralım. Tüm yatırım araçlarında gayrimenkulden daha fazla kazandıran hiçbir şey olmamış dolar bazında. ABD’de enflasyon yükselince faizler yükselince gayrimenkul alınır çünkü faizden korumalı tek yatırım aracı gayrimenkuldür. Sebebi hem yatırım aracı olan hem de kullanım aracı olan bir ürün olması. Kullanıma bağlı olduğu için enflasyonla değeri artıyor. Gayrimenkulde elbette ki fiyat iniş çıkışları oluyor, orta vadede bakıldığında ise gayrimenkul kadar kazandıran hiçbir şey yok. En son 3,9 kura göre hesaplamıştık. Son 10 yılda TÜİK gayrimenkul artışıyla kira gelirinizi koyun ve aynı gün döviz koyun, dövizin faizini koyun. Gayrimenkul çok daha fazla kârlı bir yatırım aracı.

Balon yok ihtiyaç fazla

Türkiye’de hane halkının konut ihtiyacına baktığımızda her sene 780 bin konut ihtiyacı oluşuyor. Bütün evlerin tamamı dolu olsa ve hane halkı sayısı 5’ten 2,5’e düşse bile Türkiye’ye yeni konut gerekiyor. Hiçbir devlet güvenlik sebebiyle çadırda yaşamaya müsaade etmeyeceğinden ötürü ev ihtiyacı doğuyor.

Depremi önceden haber verecek cihaz

Bir diğer konuda deprem ülkemizin gerçeği en önemli konularımızdan bir tanesi. Binalarımıza depreme karşı erken uyarı sistemi yapıyoruz. Bu konuda çok deneyimli Tayvanlı bir firma ile görüştük. 12 ülkede 3 bin 500 binada bu kurulumu gerçekleştirmiş bir firmadan söz ediyoruz. Burada temel mantık binanın hareketliliğinin tespitine yönelik cihazlar. İnsan veya herhangi bir şeyi erken algılayacak donanıma sahipler. Hassasiyet ayarı var ve alarmla uyarı veriliyor. Asya’da insanların hayatının kurtarılmasının en önemli sebebi erken uyarı. Burada 1,5 dakika kadar bir avantaj sağlamayı hedefliyor.

Görünmeyen maliyet %25

Konut üretiminde teknolojinin payı yüzde 13. Emek gücü yoğun bir sektör. İnşaata başlarken görünmeyen maliyet kısmına yüzde 15 ile 25 ilave koyarız. Duvarı öreriz, sıvasına gelince orantısızlık çok olur. Tekrar sökülür çoğu zaman. İnşaattan 1.000 kamyon israf olmuş malzeme çıkar. Bu da konut fiyatlarına yansır.