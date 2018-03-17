Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki rekabetçi konumu ile Türkiye’nin yeni sanayi hamlesi için en avantajlı sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyimde ihracat odaklı büyüme adına katma değerli üretimin artması hayati önem taşıyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türk hazır giyim endüstrisinin hızlı hareket kabiliyeti ve kaliteli işçilikle rakiplerinden ayrıştığına vurgu yaparak, bu avantajı korumak için yetişmiş iş gücünün çok önemli olduğunu söyledi. İHKİB’in düzenlediği “Hazırgiyim Teknolojisi Beceri Yarışması”nın ödül töreninde konuşan Tanrıverdi, sektör ihracatının 2018’in ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 arttığını belirtti. 2018 ihracat tahminini aktaran Tanrıverdi “Eğer büyük bir aksilik yaşamazsak, mevcut yükseliş trendinin devam edeceğini ve 2018’i 19 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Sektör olarak en yüksek ihracat gelirini 18,7 milyar dolar ile 2014’te elde etmiştik. Tasarımla 2018’de 19 milyar dolar ihracatı yakalayıp, tüm zamanların rekorunu kıracağız” dedi.



AR-GE VE MARKALAŞMA ŞART

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de ihracatı artırmanın yolunun katma değerli üretimden geçtiğini vurguladı. Katma değerli üretim için sektörde tasarım, inovasyon, AR-GE ve markalaşmanın şart olduğunun altını çizen Büyükekşi “Hedefimiz bu 4 kavramı 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine anlatmak” ifadesini kullandı.