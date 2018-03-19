Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin “yap-işlet-devret” modeliyle hayata geçireceği Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde önemli bir aşamaya geçildi. Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; köprünün ayaklarındaki kule temel betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle atıldı. Aynı zamanda köprünün Asya Yakası kule ayaklarının yerleşeceği deniz tabanına da ilk kazık çakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Geçen yıl temelini attığımız, bugün de kule keson ilk beton dökümüyle, deniz dibi kazık çakımını yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, birçok açıdan rekorların köprüsüdür. Emeği geçen ve geçecek olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bunun bitiş tarihi, sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022’de köprüyü açacağız. Nasıl, iyi mi? Bak bugün çırpınıyor deniz. Burada feribotlar çalışmaz, zorluk var. Öyle mi? Ama asma köprümüz yapıldıktan sonra, artık böyle bir sıkıntı kalmayacak” dedi.

Başbakan Yıldırım da, “Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü. İki kule arasındaki açıklık, tam 2 bin 23 metre. Bu ne demek, 2023’e giderken Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru Türkiye’ye, Çanakkale’ye, şehitler diyarına en uzun köprüyü armağan etmek demek. Hayırlı, uğurlu olsun. 1 milyar 700 milyon avro kredi ihtiyacı varken, 2 milyar 700 milyon avrodan fazla talep geldi. İşte bu, Türkiye’nin gücünü duyulan güveni gösteriyor” diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise şu bilgileri paylaştı: Kulelerin testlerini bitirdik. Her kulenin yüksekliği 318 metre. Ayrıca tepe yüksekliği 333 metre ile, sadece boy olarak değil kule yüksekliğiyle de rekor kırmış olacağız. 46 metrelik tabya genişliğiyle dünyanın birçok köprüsünden farklı olarak, adeta iki ayrı köprü yapacağız ve bu iki köprüyü, 9 metrelik bağlantı girişleriyle birbirine bağlayacağız. Kulelerin altına gelecek, her biri 66 bin tonluk keson betonların imalatını yapacağımız havuzlarda, 320 bin metreküp kazı yaptık. Kısa sürede inşallah bu kazıkları çakmak suretiyle, imal ettiğimiz keson beton blokları buraya nakledip, köprünün imalatına başlamış olacağız.

Seyahat 1 saatten 4 dakikaya düşecek

Anadolu Yakası’ndaki Lapseki’nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu’nun Sütlüce mevki arasına yapılacak köprü, Çanakkale Boğazı’nın ilk, Marmara Bölgesi’nin beşinci asma köprüsü olarak faaliyet gösterecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa, denizin üstünden dördüncü defa, toplamda ise altıncı defa birleştirilmiş olacak. Bekleme süreleri ile yaklaşık bir saat süren seyahat, 4 dakikaya inmiş olacak.

Temeli birlikte attılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Arslan ve yüklenici firmaların yetkilileri, kule temel betonunu birlikte attı. Tamamlandığında 2023 metre ana açıklığı ile dünyanın en geniş asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, 333 metrelik kuleleri ile de dünya rekoru kıracak. Projeyle birlikte Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, tüm ulaşım sistemleriyle entegrasyonu sağlanmış olacak. 2x3 trafik şeritli köprünün kule temelleri, yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak.​