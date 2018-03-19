Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftaya 162 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 166,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,1 getiri sağlayan altının gram fiyatı, geçen haftayı 165,6 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,70 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1,314,20 dolar seviyesinden tamamladı. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, son zamanlarda dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu kaydetti. Erkan, gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) kararlarına ons altının vereceği tepkinin çok önemli olduğuna dikkati çekti. Altının gram fiyatının 161-163 lira bandı üzerinde kaldığı sürece 170 lira seviyelerini zorlayacağını belirten Enver Erkan, daha geniş bantta ise 182 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.