Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre, bu endeks değerleri, İstanbul’un Türkiye ortalamasına göre yüzde 14,8 pahalı, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan’ın ise yüzde 6,5 daha ucuz olduğunu gösteriyor. Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111,0 ile İstanbul’da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94,9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu. Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 110,6 ile İzmir olurken, en düşük bölge ise 84,1 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan şeklinde sıralandı. Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150,1 ile yine İstanbul’da oldu. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olarak gerçekleşti.