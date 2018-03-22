Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır “İstanbul’da Taksim ve Sultanahmet otellerinde İranlı turistin etkisiyle yüksek doluluklar var. Van’da da oteller tamamen dolacak.” dedi. Sadece geçen yıl mart ayında Türkiye’ye 250 bin İranlı turistin geldiğini hatırlatan Bayındır, “Bunun 3’te biri İstanbul’a geri kalanı da başta Van olmak üzere diğer bölgelere geldi. Bu yıl yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Van’da otellerin tamamı dolacak. Van, Antalya ve İstanbul en popüler pazar. Alışveriş, i ve tatil segmentinde önemli bir büyüme öngörüyoruz.” diye konuştu.



BANKACILIK ADAPTE OLMALI

İran turizm pazarının daha geliştirilebilmesi için önerilerde bulunan Bayındır, “İran’ın bankacılık sistemi Türkiye ile uyumlu değil. Bu durum İran’dan Türkiye’ye potansiyelin altında turist gelmesine neden oluyor. Kredi kartı olmadığı için İranlı turistler yüklü bir nakitle yolculuk etmek zorunda kalıyor, daha az harcıyorlar. DEBİT adı verilen nakit para kartı sistemi hayata geçirilebilir. B İran Riyali, İran dışında konvertibl bir para olmadığı ve İran’da kredi kartı kullanımı olmadığı için İranlı turistlerin seyahatlerini önceden satın almaları gerekiyor. Bu sebeple çoğunlukla yerel acentelere başvuruyorlar” dedi.