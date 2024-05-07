Altın yatırımcısına müjde! İslam Memiş gelecek haftayı işaret etti

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için müjdeli haber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından açıklandı. Memiş, "Önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir. Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir" diyerek altın yatırımcılarını bilgilendirdi.

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. 2280 dolara kadar gerileyen ONS 2320 dolara çıktı. Rekor üstüne rekor kıran altında, yatırımcılar alım için düşü bekledi. 2400 TL üzerindeki seyrini koruyan gram altında, İslam Memiş alım için gelecek haftayı işaret etti.

Memiş'in ifadelerinde öne çıkanlar şöyle:

DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar. Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir. Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir.

"74.500 DOLAR SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.