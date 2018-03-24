Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK’in “İşgücü İstatistikleri 2017” verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artışla yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat ve yüzde 54,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. TÜİK’in, Türkiye’yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 17 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük bölge yüzde 3,6 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.