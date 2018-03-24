Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankanın sanayiciler ve KOBİ’lerle buluştuğu geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları’nın Bursa ayağına 500’ün üzerinde davetli katıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, katılımcılarla bankanın Bursa’ya yönelik finansal desteklerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Halkbank’ın Bursa’da kullandırdığı, KOBİ kredilerini de kapsayan toplam ticari kredi hacminin yüzde 29,2 büyüyerek 8,7 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Arslan şöyle konuştu: Bursa’da ticari kredilerde yüzde 14,1, gayri nakdi kredilerde yüzde 12,5, toplam mevduatta yüzde 12 pazar payına sahibiz. Hedefimiz, Bursa’da ticari kredi, gayri nakdi kredi ve mevduat pazar payımızı 2019’da yüzde 20’ye çıkarmak. Bu hedeflerimizi Bursa’daki 37 şubemiz ve 550 çalışanımızın etkin performansıyla gerçekleştireceğiz.