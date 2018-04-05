Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da düzenlenen 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'nda konuşan Elvan "Türkiye'nin 2017 yılında sağlıklı büyümediğini hatta hormonlu büyüdüğünü ifade edenlere en büyük cevap, Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların büyümeye katkısıdır" dedi. Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında da İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu vurgulayan Elvan "Bu büyümenin kompozisyonuna baktığımızda tarım ve sanayide, hizmetler sektöründe bir büyüme görüyoruz. Net ihracatımızın büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz. Yatırımlarımızın büyümemize önemli katkı sağladığını görüyoruz. Oldukça sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyoruz" diye konuştu. Bakan Elvan, Türkiye'nin bir yandan yoğun şekilde yatırımlara, ülkeyi büyütmeye, güçlendirmeye devam ederken diğer taraftan da terörle mücadeleyi sürdürdüğüne dikkati çekti.