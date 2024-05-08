Akbank müşterileri şokta! Çok sayıda kişi hesabından habersiz para çekildiğini belirtiyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 09:07 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 09:20 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta hesabı olanlar büyük şok yaşıyor. Çok sayıda müşteri, sosyal medyadan paylaşım yaparak yatırım hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirtti. Olay büyük yankı uyandırırken, Akbank'tan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. Temmuz 2021'de de Akbank'ta sistem çökmüş müşteriler 2 gün boyunca müşteriler hesaplarına ulaşamamıştı.