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Haberler > Ekonomi > Akbank müşterileri şokta! Çok sayıda kişi hesabından habersiz para çekildiğini belirtiyor

Akbank müşterileri şokta! Çok sayıda kişi hesabından habersiz para çekildiğini belirtiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akbank müşterileri şokta! Çok sayıda kişi hesabından habersiz para çekildiğini belirtiyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta hesabı olanlar büyük şok yaşıyor. Çok sayıda müşteri, sosyal medyadan paylaşım yaparak yatırım hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirtti. Olay büyük yankı uyandırırken, Akbank'tan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. Temmuz 2021'de de Akbank'ta sistem çökmüş müşteriler 2 gün boyunca müşteriler hesaplarına ulaşamamıştı.

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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