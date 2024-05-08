Bitcoin'de düşüş ve yükseliş işareti ne zaman? 100 günlük ortalamaya dikkat!

Bitcoin’de son dakika! Hafta başında 65 bin 500 dolara kadar yükselen BTC, bugün 62 bin 600 dolara yakın seyrediyor. “BTC 2024 yorum, hedef fiyat ve beklenti” aramaları hızlanırken; analistler, “62 bin 200 dolarda bulunan 100 günlük hareketli ortalama çok önemli. Fiyatlarda bu seviyenin altına sarkma yaşanırsa satışlar hızlanabilir. 65 bin dolar kalıcı olarak geçilirse, daha güvenilir bir yükseliş trendi başlayabilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de belli bir bant aralığında hareketler devam ediyor. 1 Mayıs’ta 56 bin 500 dolara kadar gerileyen BTC, bu hafta başında en yüksek 65 bin 500 doları görmüştü. Bugünkü işlemler ise TSİ 08:30 itibarıyla 62 bin 600 dolara yakın seviyelerde seyrediyor. BTC’de kısa vadeli 5 ve 22 günlük hareketli ortalamalar, 65 bin dolara yakın konumlanıyor. Analistler, yukarıda bu seviyenin önemine işaret ediyor.

BTC YORUM VE HEDEF SEVİYELER!

BTC’de orta ve uzun uzun vadeli trendler için ise önemli olan 100 günlük hareketli ortalama, bugün itibarıyla 62 bin 200 dolarda bulunuyor. Analistler; fiyatlarda bu seviyenin altına sarkma yaşanması halinde satışların hızlanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu arada 25 Nisan sonrası süreçte 65 bin doların önemli bir direnç olarak öne çıktığı, bu seviyenin aşılması halinde de daha itibar edilebilir bir yükseliş trendinin başlayabileceği belirtiliyor.

GEÇEN HAFTA FED RAHATLATTI

ABD Merkez Bankasının son toplantısının ardından faiz artışı ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte Bitcoin’e tekrar para girişinin başladığını belirten Kripto Para Piyasaları Uzmanı Beste Naz Süllü “Bu, kripto paralar için en önemli haberdi. Özellikle 3 Mayıs ve sonrasındaki işlemlerde çok daha belirgin şekilde para girişi dikkat çekiyor. Öte yandan HALVING (bölünme) sonrasında madencilere verilen ödüller yarı yarıya düşmüştü. Madenciler tarafında da bu sebeple ufak satışlar devam ediyor” dedi.

ŞİMDİ GÖZLER ETF VE MADENCİLERDE

Bitcoin’de madencilerin katılmadığı hareketlerin tam anlamıyla yükselen bir trende dönüşmediğini ifade eden Beste Naz Süllü, “74 bin dolar zirvesine doğru yaşanan hareketlilikte de madenci satışlarının yavaşladığını ve asgariye indiğini görmüştük. ETF’ler kanalıyla para girişinin devam etmesi Bitcoin’i destekleyecektir. Ancak bir süre daha 2 ileri 1 geri hareketlilik sürebilir” uyarısında bulundu.