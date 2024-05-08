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Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Benzin ve motorine çifte indirim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Benzin ve motorine çifte indirim

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına bugün çifte indirim geldi. Benzinin fiyatı 1 lira 37 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 24 kuruş ucuzladı.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Cuma günü zamlanan benzin ve motorine bu kez indirim geldi. 

KAÇ LİRA İNDİRİM GELDİ?

Bugün itibariyle benzinin fiyatı 1 lira 37 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 24 kuruş ucuzladı. 

8 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 42.65 TL

İstanbul (Anadolu): 42,56 TL         

Ankara: 43.54 TL

İzmir: 43.79 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.17 TL

İstanbul (Anadolu): 40,10 TL

Ankara: 41.09 TL

İzmir: 41.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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