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Sigaraya peş peşe zamlar! İşte güncel fiyat listeleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigaraya peş peşe zamlar! İşte güncel fiyat listeleri

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Philip Morris, JTI'in ardından 3 sigara grubuna daha zam geldi. Bugünden itibaren BAT, Imperial Tobacco ve TT grubu da fiyat artışına gitti. İşte zamlı sigara fiyatları...

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. 4 Mayıs'ta Philip Morris, 7 Mayıs'ta JTI grubuna ait sigaralara 3'er TL zam gelmişti. Bugün ise kalan gruplarda fiyatlarını güncelledi. 

3 GRUP DAHA ZAM YAPTI

8 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  BAT, Imperial Tobacco ve TT grubu da sigaraya zam yaptı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyatları sosyal medyadan duyurdu. 

EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARALAR

Yeni tarifeye göre BAT grubunun en ucuz sigarası 63 TL, en pahalı sigarası ise 75 TL oldu. Imperial Tobacco'da en ucuz sigara 56 TL olurken, en pahalı sigara 70 TL'ye çıktı. TT grubunda ise en ucuzu 53 TL'ye, en pahalısı 64 TL'ye yükseldi.

4 Mayıs'ta fiyatlarını güncelleyen Philip Morris grubunun en ucuz sigarası 63 TL'ye, en pahalı sigarası 70 TL olmuştu. JTI grubunda ise en ucuzu 58 TL, en pahalısı 70 TL olmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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